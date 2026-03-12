¡Pobre Batman! JLo confiesa que separarse de Ben fue lo mejor que le ha pasado

Tras más de un año de haber concluido su divorcio con Ben Affleck y a más de año y medio de haberse separado oficialmente, Jennifer Lopez habló de lo “feliz” que se siente soltera y lejos de su exesposo.

En uma entrevista la Diva del Bronx señaló que no tiene prisa por conocer a nadie nuevo ni iniciar una relación romántica.

“¡No! ¡Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada. ¡Qué bien me siento ahora! ¡Estoy tan feliz! Es lo máximo. Me siento realmente bien ahora mismo. Y eso me daba miedo de pequeña, no sabía si podría lograrlo. Siempre me daba mucho miedo estar sola”, indicó.

En la misma entrevista habló sobre cómo su separación de Ben repercutió en su carrera profesional y en los planes que tenía para lanzar nueva música y salir de gira.

“Tuve que pararlo todo y me tomé un año sabático. Cancelé las giras y decidí quedarme en casa y afrontar lo sucedido sin huir de ello ni por el trabajo, ni por otra persona, ni por nada. Simplemente, aguantar”, contó.

Ella agregó que el tiempo que pasó en casa después de todo el caos le sirvió para “descubrir quién era yo”, y para reflexionar sobre la lección aprendida en torno a su rompimiento sin “culpar a nadie más”.

“¡Estoy en mi época feliz!”, dijo. “Por primera vez en mi vida me siento libre, estoy sola. Se siente bien”, apuntó destacando que se siente plena soltera luego de haber tenido novios toda su vida y haberse casado cuatro veces.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron en enero del año pasado, luego de que la cantante presentara la solicitud en verano del 2024 ante las autoridades de California por “diferencias irreconciliables”.