12/3/26 - 10:35 AM

¡Guapo como su papá el pelao! Salen fotos del hijo de Aracely y el Sol

 

Por: Redacción / Web

El programa mexicano reveló las primeras imágenes de Miguel Gallego Arambula, hijo mayor de los artistas Luis Miguel y Aracely Arambula, tras años en el anonimato.

El joven de 19 años fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hermano Daniel Gallego Arambula, de 17, y su madre, quien decidió mantenerlos alejados del foco mediático.

Según Infobae, Manjarrez subrayó que el equipo decidió difuminar el rostro de Daniel, el hijo menor, ya que aún no cumple la mayoría de edad. La actriz y sus hijos se encontraban en una zona pública del aeropuerto, descartando cualquier intromisión en áreas privadas o restringidas.

“Estamos blurreando el rostro de Daniel porque Daniel es aún menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No es que traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto”, afirmó el periodista en el programa Ventaneando.

“Araceli estaba ya al tanto de que algunos medios habían captado a sus hijos. Evidentemente, estaba nerviosa porque, repito lo que dije hace unos minutos, ella ha trabajado por casi dos décadas para mantenerlos en el anonimato”, comentó.

 Marzo 12, 2026
