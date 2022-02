Detienen a Anubikis, asegura que no estaba en el ‘parking’ de El Chorrillo

No estaba en el ‘parking’ de El Chorrillo, es lo que asegura la animadora Anubikis, quien fue detenida la noche del domingo

.En las redes circuló como pólvora un video en el que se ve a Anubis alterada con una unidad policial en las afueras del cuartel de El Chorrillo, después de que la unidad, le dijera que le bajara la voz y que respetara porque no estaba en su casa, a lo que la animadora no se quedó callada siguió alzando la voz y le dijo que tenían que respetarla. “No voy a bajar nada, me tienen que respetar... tu me encontraste droga a mi, tu me encontraste pistola, chu... yo te encuentro sin uniforme y te parto...”, se escucha decir a Anubis en el video, donde además forcejeó con la unidad policial para no ser esposada e ingresada al cuartel de la policía.

Ayer en sus redes, después de ser liberada, Anubis expresó que solo se vio en redes donde ella se alteró, pero no cuando la golpearon.

El video generó diversas opiniones, pero en su mayorías los cibernautas le dieron la razón a la unidad policial, porque siendo Anubikis, una persona que es seguida por muchos jóvenes, no les da buen ejemplo con su actuar antes las autoridades.