Don Omar anunció su retiro tras 25 años de tirar bucos éxitos

El cantante Don Omar confesó que tiene planeado retirarse en 2026 tras 25 años de carrera, tomando de ejemplo a Daddy Yankee.

Don pretende hacer un disco de éxitos en octubre, preparar otro álbum de estudio en 2026 y hacer una última gira por Estados Unidos y otros países el próximo año.

El intérprete puertorriqueño explicó que su decisión se enmarca en un proceso natural de relevo generacional dentro de la música urbana.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, señaló.

El famoso prepara un cierre acompañado de proyectos musicales y de encuentros con su público, consciente de la vigencia que aún conserva en la industria.



Entre las sorpresas que prepara está el lanzamiento de un disco de grandes éxitos que recopilará los temas que marcaron su carrera, como Dile o Pobre Diabla.



A esto se suma la producción de un álbum inédito, previsto para 2026, en el que busca colaborar con artistas de distintas generaciones.



El cantante también adelantó su deseo de realizar una gira internacional, con paradas en Estados Unidos y otros países, como agradecimiento a quienes lo acompañaron durante más de dos décadas de trayectoria.



William Omar Landrón Rivera, nacido en Santurce, Puerto Rico, en 1978, es uno de los artistas latinos más premiados: cuenta con tres Latin Grammy, veinte Premios Billboard de la Música Latina, un Billboard Music Award, tres Premios Lo Nuestro y dos Récord Guinness, entre otros galardones. Ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y sus vídeos acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.