¿Doris o Anyuri? Fanáticos las comparan y quieren más enseñadera

Como era de esperarse, muchas personas comenzaron a decir que esaba en la misma línea que Anyuri para darse a conocer mucho más con sus fans y dijeron muchas locuras.

"Bueno, le apareció la competencia a La Cuchita, duelo de cuerpos", "A qué cuerpo le van ahora, no es solo plena, hay que mostrar piel", "Hay que vender banda, así que toca mostrar los atributos", "Chuzo, pero ella no canta mal, ahora también quiere enseñar como Anyuri", "Ey, Doris, dale mami no le prestes atención a los comentarios", "Vamos mami, es hora de mostrar cuerpo, eso es lo que vende en estos momentos", eran parte de los comentarios que se podían leer.

Aunque no existe una pelea como tal entre ambas y cada una va por su lado, desde estos momentos los fanáticos de ambas han chocado y no planean soltar el tema cada vez que ambas suban fotitos llamativas a las redes.

Por su parte, Anyuri sigue con su estilo y cambiando sus colores de cabello. Actualmente sigue con la promoción de su carrera musical y lanzado nuevos temas.