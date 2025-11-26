Show - 26/11/25 - 09:48 AM

¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

Eddy según reportes de la prensa boliviana, fueron imputados por presuntos delitos de extorsión, estafa, incumplimiento de contrato y amenazas, además, se les impuso medidas de firmas por este hecho.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante panameño Eddy Lover y su manager René Araúz llegan a Panamá desde Bolivia hoy miércoles y brindarán declaraciones por lo ocurrido en ese país tras quedar preso.

Como todos ya saben, ambos pasaron la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en Bolivia, luego de ser detenidos la madrugada del domingo por una denuncia interpuesta por la productora Show Yan Producciones.

Se informó que el famoso llegará al aeropuerto de Tocumen con su mánager en el vuelo CM 400 en la Terminal 2,  a eso de las 2 de la tarde. 

Eddy según reportes de la prensa boliviana,  fueron imputados por presuntos delitos de extorsión, estafa, incumplimiento de contrato y amenazas, además, se les impuso medidas de firmas por este hecho. 

La denuncia de la empresaria del caso señala que Lover no se presentó en el concierto programado en Santa Cruz el 20 de noviembre, dentro del tour “Old School Romantic Flow”, lo que habría generado pérdidas económicas para la organización.

A pesar de la detención, horas después un juez le dio calle a ambos.

Te puede interesar

¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

 Noviembre 26, 2025
Beldad de Portugal critica el Miss Universo: "No nos dejan tener machos"

Beldad de Portugal critica el Miss Universo: "No nos dejan tener machos"

 Noviembre 26, 2025
El Puma aclara lío en su vuelo: “Me echaron del avión como un delincuente”

El Puma aclara lío en su vuelo: “Me echaron del avión como un delincuente”

 Noviembre 26, 2025
Familia de Willis se prepara para su muerte y donará su cerebro a la ciencia

Familia de Willis se prepara para su muerte y donará su cerebro a la ciencia

 Noviembre 26, 2025
Con valentía y enfrentando miedos superó su adicción a la ‘hierba’

Con valentía y enfrentando miedos superó su adicción a la ‘hierba’

 Noviembre 26, 2025

La representante de Show Yan Producciones declaró que, pese a que se encontraron 15 mil dólares en manos del mánager, presuntamente vinculado en la extorsión, el juez decidió otorgarle libertad, sin orden de arraigo ni alerta migratoria.

La mujer cuestionó la decisión y aseguró que seguirá buscando la devolución del dinero y el resarcimiento de los daños.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí