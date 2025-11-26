¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

El cantante panameño Eddy Lover y su manager René Araúz llegan a Panamá desde Bolivia hoy miércoles y brindarán declaraciones por lo ocurrido en ese país tras quedar preso.

Como todos ya saben, ambos pasaron la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en Bolivia, luego de ser detenidos la madrugada del domingo por una denuncia interpuesta por la productora Show Yan Producciones.

Se informó que el famoso llegará al aeropuerto de Tocumen con su mánager en el vuelo CM 400 en la Terminal 2, a eso de las 2 de la tarde.

Eddy según reportes de la prensa boliviana, fueron imputados por presuntos delitos de extorsión, estafa, incumplimiento de contrato y amenazas, además, se les impuso medidas de firmas por este hecho.

La denuncia de la empresaria del caso señala que Lover no se presentó en el concierto programado en Santa Cruz el 20 de noviembre, dentro del tour “Old School Romantic Flow”, lo que habría generado pérdidas económicas para la organización.

A pesar de la detención, horas después un juez le dio calle a ambos.

La representante de Show Yan Producciones declaró que, pese a que se encontraron 15 mil dólares en manos del mánager, presuntamente vinculado en la extorsión, el juez decidió otorgarle libertad, sin orden de arraigo ni alerta migratoria.

La mujer cuestionó la decisión y aseguró que seguirá buscando la devolución del dinero y el resarcimiento de los daños.