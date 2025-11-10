Show - 10/11/25 - 09:30 AM

El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

Según TMZ, Renner ha presentado ahora una carta de cese y desistimiento, en la que el afirma que la pareja había tenido un "breve encuentro consensuado" antes de la reunión en su casa.

 

El famoso actor Jeremy Renner, conocido por las cintas de Marvel, ha negado las acusaciones de acoso realizadas por la cineasta Yi Zhou, después de que ambos trabajaran juntos en un proyecto documental de Disney.

En una entrevista con Daily Mail publicada la semana pasada, Yi Zhou afirmó que Jeremy Renner se volvió "violento" durante una reunión en la casa del actor en agosto, donde supuestamente el actor bebió una botella de vino. 

Zhou aseguró que luego se encerró en una habitación durante toda la noche por su seguridad. En una conversación posterior por mensaje de texto, en la que Zhou acusó a Renner de ser un "cerdo" y de enviarle fotos explícitas, la directora china afirmó que Renner le respondió: "Se notificará a inmigración tu...", aunque el resto del mensaje está cortado.

"Las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas", declaró un portavoz de Renner a Variety.

Según TMZ, Renner ha presentado ahora una carta de cese y desistimiento, en la que el afirma que la pareja había tenido un "breve encuentro consensuado" antes de la reunión en su casa. 

La estrella de Ojo de Halcón dice que Zhou le había enviado "cientos" de mensajes explícitos, pero le dijo que no estaba interesado en una relación cuando se volvieron a encontrar en agosto, momento en el que la cineasta durmió en una habitación de invitados, según confirma la estrella.

