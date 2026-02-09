Ingrid De Ycaza: 'Los latinos ganamos y mi bandera brilló'

En medio del furor global por la presentación de Bad Bunny en el esperado Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, la artista panameña Ingrid De Ycaza no ocultó su emoción sobre el impacto cultural del espectáculo y el papel de los latinos en uno de los escenarios más vistos del mundo.

De Ycaza compartió un mensaje en el que dejó claro que no es fanática de Bad Bunny, pero ver una puesta en escena en la que predomina la cultura latina llena de símbolos, música y unión continental, la hace expresar lo que ganamos los latinos ante los ojos del mundo.

“Mentiría si dijera que soy fan de Bad Bunny —admitió De Ycaza— su música es contagiosa y en gran parte muy buena, pero aunque su voz no es de mi completo gusto y no consumo todas sus letras, hoy los latinos GANAMOS ante los ojos del mundo”. En su publicación, la artista resaltó el momento histórico que vivió la comunidad hispana, con la bandera de Panamá ondeando junto a otras banderas latinoamericanas en el estadio.

El espectáculo, visto por millones y descrito por medios internacionales como una celebración de las raíces hispanas en pleno corazón del evento deportivo más grande de EE. UU., incluyó momentos simbólicos, desde escenas de vida cotidiana hasta un cierre con un mensaje de amor y unidad continental.

“¡Esto fue ÉPICO e IRREPETIBLE! ¡Y qué bonita es mi bandera XAAA!”, exclamó la cantante, destacando con entusiasmo la presencia de la enseña panameña en el "show", un gesto que —según ella— representa la visibilidad latina en una vitrina global.