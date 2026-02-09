Rosalía, Lady Gaga, Residente y otros músicos elogian actuación de Bad Bunny

Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente y dos de los cantantes que participaron en el espectáculo, Ricky Martin y Lady Gaga, alabaron el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl, que hizo historia al ser el primer artista con un repertorio íntegramente en español.



Varios artistas arroparon al boricua en el escenario repleto de símbolos de su Puerto Rico natal. Fue el caso de Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman.



Lady Gaga, que actuó junto a Bad Bunny, dijo en Instagram: "Fue un gran honor para mí formar parte del espectáculo de medio tiempo de Benito. Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo".



"Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Benito, gracias Lady Gaga", señaló Ricky Martin, que actuó en el concierto.



La cantante Rosalía compartió una historia en Instagram con imágenes del evento y el mensaje "Felicidades leyenda". Cardi B, que estuvo presenten en el escenario como invitada, aunque no cantó, le dedicó un "Felicitaciones" también en los mensajes temporales de la red.



Residente, que es amigo personal de Benito Ocasio -nombre real del Bad Bunny-, compartió una publicación con una serie de imágenes de ambos cantantes juntos abrazándose y con el mensaje "Orgulloso de ti x100pre", en relación al primer disco del boricua.



La rapera Doechii en X, y Jennifer Lopez y Shakira en Instagram también compartieron halagos al cantante y su actuación.



La principal crítica vino del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que el espectáculo fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra de lo que dijo.



"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en la red social Truth Social.



Y agregó: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".



Bad Bunny se ha convertido en uno de los portavoces de la lucha contra las redadas migratorias del Gobierno de Estados Unidos y ICE, su actuación de anoche se ha convertido en un símbolo de orgullo de la comunidad latina en Estados Unidos y en todo el mundo.

