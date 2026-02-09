Show - 09/2/26 - 05:07 PM

Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

Su integración al grupo ha sido descrita por medios locales como un evento que promete "demencia" y revuelo dentro de la dinámica del reality o espacio de convivencia.

 

Por: Redacción / Web -

La empresaria y creadora de contenido Yaneth Marín, conocida principalmente por su presencia en la plataforma OnlyFans, quien recientemente ha generado impacto mediático al unirse al proyecto de entretenimiento conocido como "La Mansión del Chiri"

Su integración al grupo ha sido descrita por medios locales como un evento que promete "demencia" y revuelo dentro de la dinámica del reality o espacio de convivencia.

Ella tiene una trayectoria de varios años y se describe como una empresaria digital.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

Te puede interesar

Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

 Febrero 09, 2026
Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo

Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo

 Febrero 09, 2026
Ingrid De Ycaza: 'Los latinos ganamos y mi bandera brilló'

Ingrid De Ycaza: 'Los latinos ganamos y mi bandera brilló'

 Febrero 09, 2026
Rosalía, Lady Gaga, Residente y otros músicos elogian actuación de Bad Bunny

Rosalía, Lady Gaga, Residente y otros músicos elogian actuación de Bad Bunny

 Febrero 09, 2026
A Elmis Castillo se le pone la 'piel de gallina' con 'show' de Bad Bunny

A Elmis Castillo se le pone la 'piel de gallina' con 'show' de Bad Bunny

 Febrero 09, 2026

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

A pesar de las controversias por su contenido para adultos, Marín es reconocida por realizar donaciones de canastas de comida y cenas navideñas en comunidades de Coclé y otras áreas, utilizando fondos recaudados en subastas personales.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí