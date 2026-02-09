Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

La empresaria y creadora de contenido Yaneth Marín, conocida principalmente por su presencia en la plataforma OnlyFans, quien recientemente ha generado impacto mediático al unirse al proyecto de entretenimiento conocido como "La Mansión del Chiri".

Su integración al grupo ha sido descrita por medios locales como un evento que promete "demencia" y revuelo dentro de la dinámica del reality o espacio de convivencia.

Ella tiene una trayectoria de varios años y se describe como una empresaria digital.

A pesar de las controversias por su contenido para adultos, Marín es reconocida por realizar donaciones de canastas de comida y cenas navideñas en comunidades de Coclé y otras áreas, utilizando fondos recaudados en subastas personales.