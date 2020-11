El año más difícil para J Balvin por el coronavirus y su ansiedad

El cantante colombiano J Balvin ha expuesto durante unos minutos su actividad en sus perfiles para contar que no atraviesa un buen momento personal.

No es la primera vez que se siente de esta manera, pues hace un tiempo contó que había buscado ayuda profesional para solucionar un problema similar y por eso asegura que no quiere engañar a nadie.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro” explicó.

“También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, continuó, señalando además que este es el motivo que le ha alejado del universo virtual. Se confiesa agradecido por todo el apoyo que recibe y confía en recuperar las ganas de volver a bromear.

“Ya pronto que pase toda la tormenta estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo… Porque realmente actuar… no estoy para eso. Para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho”, recalcó.

El 2020 no ha sido un año fácil para el artista, uno de los máximos representantes de la música latina. El pasado mes de agosto contaba su terrible experiencia tras haberse contagiado de coronavirus, unas palabras con las que trataba de concienciar sobre la gravedad de la enfermedad.