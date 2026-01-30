¿El Falador es la plena del Carnaval? DJs no lo creen, hay temas más virales

¿Ponchera, demencia, es la plena de la vaina? La polémica en torno a la canción "El Falador", interpretada por Mr Fox, El Tuoxx y Akim, no ha parado y tras los recientes hechos en los que se ha involucrado la Defensoría del Pueblo, abogados y más personas, solo le ha dado más auge para sonar en carnavales.
Mientras algunos creen que debe haber una censura a las letras de artistas del patio, otros afirman que le ayudaron a pegarse y ahora se la van a tener que aguantar más en los eventos de este verano.
Como todos ya saben, el lío se centra en su letra, la cual menciona directamente a diversas mujeres del entretenimiento panameño en un contexto considerado denigrante y humillante.
La canción utiliza el término "falador" (hablador) para describir a un hombre que presume falsamente de supuestas conquistas amorosas. Sin embargo, la letra nombra explícitamente a figuras públicas como Liza Hernández, Jacky Guzmán, Karen Chalmers, Demphra, entre otras, exponiéndolas al escarnio público.
Pero, ¿qué dicen los DJs? Ellos todos los días deben escuchar las peticiones de la población y son los que más entienden los gustos, además, que ya vienen las fiestas del rey Momo, por lo que ahorita esto cobra mucha relevancia.
DJ Mckoy "Esto ha sido un malentendido, porque la canción no le veo ninguna denigración a la mujer, lo veo jocosa, el centro del contexto habla de un tipo que habla mucho, que se come a todas las mujeres que están buenas en Panamá", indica.
El Selecta agrega que el panameño le pone más atención a los bochinches, que a los problemas del país, además, agrega que el Ministerio de la Mujer no ayuda mucho que digamos.
"Hay una falta de equidad, aquí el problema no tiene que ser un ministerio de la mujer, a los hombres también le pegan, los botan de la casa. Tampoco han hecho mucho porque los hombres les pegan a la mujer, no saben a dónde acudir. ¿cómo las protegen?", agrega.
¿Plena del Carnaval? Según su opinión, puede ser la del Carnaval, por la controversia, a los pelaos les gusta, aunque en su caso no la pone en la emisora, porque no es comercial, pero en eventos es un completo éxito y va a sonar mucho.
DJ Loquillo "Hablé en la emisora de esto, no dice nada del otro mundo, la frase del miembro viril no dice nada denigrante, es un vacilón por las mujeres que se comieron y todos es mentira. Mr. Fox se pegó más y tendrá más show. He visto muchos comentarios, pero qué hubiera pasado si lo dice otro artista más famoso. La persona que se puso en esto lo hizo de cierta manera para joder", argumenta.
Respecto a sonarla en la emisora, Loquillo afirma que es muy difícil, pero en eventos la piden a cada rato, porque saben que la juventud le gusta y la vulgaridad vende.
Sobre ser la plena de Carnaval, él es del pensar que eso ya no existe. "Eso ya no se estila, porque hay tantas canciones viejas que forman tanto desorden. Pones Funeral de Danger Man, algo de Comando tiburón y suena. Para mí en estos tiempos ya eso es cosa del pasado", argumentó.
DJ Ratana "La canción ha agarrado más vida, más cuerpo y se ha hecho más viral. Estaba en el límite normal, pero más personas la quieren escuchar. No era necesario mencionar a tantas caras del patio, el caso de Katitao no le molestó y la tripeó. La única que se ha molestado fue alguien de cierta edad. Ni Liza ni Jacky les disgustó", afirma.
DJ Ratana no la ve como la canción de carnaval, faltando una semana, incluso, agrega que "Cantepí" es la que más está sonando. No se puede tirar en radio, pero la han pedido en discoteca, al punto que él la pone, pero en eventos más privados.
En resumen el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que el tema está sonando, nadie la va a quitar de la menta de muchos jóvenes, sin importar que sean yeyesitos o de barrios.
