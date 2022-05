¡El panameño jode! Critican a Boza por cantar en cárcel de Colombia

No pasó ni un día desde que el cantante Boza visitó la cárcel Distritorial de Bogotá, Colombia, y su productor Faster tuvo que reaccionar, esto al ver que la gente andaba desbocada hablando mal de él.

LEE TAMBIÉN: Kate Moss declarará en el juicido de Depp y Amber, sigue la guerra

Publicidad

Como recordarán, el famoso hizo una presentación con mucho cariño en ese lugar e interpretó algunos de sus éxitos. “Gracias por la buena vibra”, fue el escrito con que acompañó el escrito.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, una bola de gente comenzó a criticarlo por esto y argumentaban que se iba a otros lugares y no realizaba eso en su país.

"Ustedes los panameños joden porque no o porque sí. Tengo que decirlo, que Boza fue a visitar a detenidos, menores de edad, correcionales, gente que está buscando la oportunidad para recuperarse de su pasado, humilde. Lo único que ustedes hacen es por qué no viene a la Joya, por qué no viene a Panamá, por qué a las cárceles de Panamá. Por si ustedes no lo saben estuvo en prisión", dijo Faster.

Recalca: "El problema es que hacen sin pensar las cosas. A parte de que las cosas en Panamá son complicadas, a veces la burocracia y los gobernantes no ayudan. No es culpa del artista, queremos dar una voz de aliento, pero ustedes son voces. Si hacen joden y si no también. Tienen que cambiar, porque damos pena mundial, en vez de exhaltar la carrera de un artista, que va a una cárcel, que desea ayudar. Joden por todo, deben comportarse mejor con los cantantes de su país"

Cabe recordar que Boza estuvo preso a sus 16 años, por lo que sabe qué es estar detrás de los barrotes. El artista, de 24 años, comentó que estuvo ocho meses preso por posesión de armas.

En su visita al país vecino, no solo visitó la cárcel, sino que cumplió con algunas entrevistas.

Sus palabras han llamado mucho la atención en redes sociales.

Contenido Premium: 0