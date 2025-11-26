El Puma aclara lío en su vuelo: “Me echaron del avión como un delincuente”

El cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez, fue expulsado de un avión con destino a Miami tras un show.

Rodríguez apareció para aclarar la situación. Esta semana, el cantante venezolano fue expulsado de un vuelo de American Airlines luego de un altercado con la tripulación.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante calificó lo ocurrido como “un hecho realmente lamentable” y explicó su versión.

“Un hecho, realmente, lamentable que quiero explicar de mi propia boca para que no se preste a confusiones”, inició su mensaje el cantante.

“Mi vida ha sido un libro abierto para toda la gente, cuando uno es artista y pertenece al público y a la prensa pues no hay nada encubierto, todo se dice. American Airlines es una línea en la cual vuelo desde hace 60 años, pero me sucedió algo que jamás en mi vida pensé que me iba a suceder”, agregó.

El Puma explicó que, sin dormir, estaba en el aeropuerto desde muy temprano para abordar su vuelo. Ya en el avión el intérprete de “Tómense de las manos” tuvo un altercado con uno de los tripulantes de cabina por un malentendido.

Explicó que siempre viaja con un pequeño bolso con medicinas, que lleva con él en todo momento y guarda debajo de su asiento; sin embargo, uno de los tripulantes de cabina le pidió guardarlo en el compartimento superior. Aunque no estaba de acuerdo, el Puma accedió.

Tras hacer lo que le pidieron, el cantante le expresó a la persona con la que viajaba que lo que había ocurrido le parecía una “pendejada” y que consideraba que no era necesario. Las palabras del cantante fueron escuchadas por uno de los tripulantes de cabina, quien lo amenazó con bajarlo del avión.

De inmediato, el cantante se levantó para aclarar sus palabras; sin embargo, la situación escaló a tal punto que lo bajaron del avión, pese a que se disculpó con los tripulantes por sus palabras.

“Me echaron del avión como un delincuente (…) Me sentí vejado, humillado. Me sacaron como un delincuente de un avión de American Airlines”, dijo el cantante.