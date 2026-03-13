El Saus Fest llegará a Mi Pueblito Afroantillano

La sazón, la cultura y la tradición afrocaribeña se tomarán la Mi Pueblito Afroantillano el próximo domingo 22 de marzo con la celebración del Saus Fest & Food, un festival gastronómico y cultural que promete reunir a cientos de amantes de la buena comida.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá junto a la empresa privada, se desarrollará desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y tendrá como protagonista al saus, uno de los platos más representativos de la cocina afro panameña.

Uno de los momentos más esperados del festival será la competencia del mejor Saus de Panamá, donde los asistentes podrán degustar diferentes versiones de esta tradicional receta y votar por su favorita. Además, un jurado invitado evaluará las preparaciones para escoger al ganador, quien recibirá 500 dólares en efectivo.

El Saus Fest & Food también ofrecerá una amplia agenda cultural pensada para toda la familia. Entre las actividades destacan presentaciones en vivo de Combos Nacionales, música con DJ Andy de la Disco Virtual con lo mejor de la salsa y Ritmo X DJ, quien pondrá a bailar al público con ritmos afrocaribeños como soca, calipso, dancehall y música haitiana.

La jornada incluirá además una pasarela de moda afro con los diseñadores Alex Adames y Jean Decort, un bazar de ropa y accesorios, y espacios dedicados a artesanos especializados en trenzas afro, pelucas y turbantes.

La oferta gastronómica será variada, con platillos afro y caribeños como one a one, arroz con coco, pescado, patty, chicheme, raspado, pipa, plantita, bom y helados, que estarán disponibles durante todo el día.

Los organizadores esperan la asistencia de más de 2,000 personas, en un ambiente que combinará gastronomía, música, moda y tradición, con el objetivo de seguir impulsando la gastronomía afro panameña, apoyar a emprendedores culinarios y proyectar a Panamá como un destino cultural y gastronómico en la región.