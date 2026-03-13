Show - 13/3/26 - 12:00 AM

El Saus Fest llegará a Mi Pueblito Afroantillano

La sazón, la cultura y la tradición afrocaribeña se tomarán la Mi Pueblito Afroantillano el próximo domingo 22 de marzo con la celebración del Saus Fest & Food, un festival gastronómico y cultural que promete reunir a cientos de amantes de la buena comida.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá junto a la empresa privada, se desarrollará desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y tendrá como protagonista al saus, uno de los platos más representativos de la cocina afro panameña.

Uno de los momentos más esperados del festival será la competencia del mejor Saus de Panamá, donde los asistentes podrán degustar diferentes versiones de esta tradicional receta y votar por su favorita. Además, un jurado invitado evaluará las preparaciones para escoger al ganador, quien recibirá 500 dólares en efectivo.

El Saus Fest & Food también ofrecerá una amplia agenda cultural pensada para toda la familia. Entre las actividades destacan presentaciones en vivo de Combos Nacionales, música con DJ Andy de la Disco Virtual con lo mejor de la salsa y Ritmo X DJ, quien pondrá a bailar al público con ritmos afrocaribeños como soca, calipso, dancehall y música haitiana.

La jornada incluirá además una pasarela de moda afro con los diseñadores Alex Adames y Jean Decort, un bazar de ropa y accesorios, y espacios dedicados a artesanos especializados en trenzas afro, pelucas y turbantes.

La oferta gastronómica será variada, con platillos afro y caribeños como one a one, arroz con coco, pescado, patty, chicheme, raspado, pipa, plantita, bom y helados, que estarán disponibles durante todo el día.

Te puede interesar

¡Rico! Competencia del mejor saus de Panamá en Mi Pueblito Afroantillano

¡Rico! Competencia del mejor saus de Panamá en Mi Pueblito Afroantillano

 Marzo 12, 2026
¡Pobre Batman! JLo confiesa que separarse de Ben fue lo mejor que le ha pasado

¡Pobre Batman! JLo confiesa que separarse de Ben fue lo mejor que le ha pasado

 Marzo 12, 2026
¡Guapo como su papá el pelao! Salen fotos del hijo de Aracely y el Sol

¡Guapo como su papá el pelao! Salen fotos del hijo de Aracely y el Sol

 Marzo 12, 2026
¡Nació el heredero! Anyuri feliz por la llegada de su hijo Milán

¡Nació el heredero! Anyuri feliz por la llegada de su hijo Milán

Marzo 12, 2026
‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades llegará a Puerto Rico

‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades llegará a Puerto Rico

 Marzo 12, 2026

Los organizadores esperan la asistencia de más de 2,000 personas, en un ambiente que combinará gastronomía, música, moda y tradición, con el objetivo de seguir impulsando la gastronomía afro panameña, apoyar a emprendedores culinarios y proyectar a Panamá como un destino cultural y gastronómico en la región.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia