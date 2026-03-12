¡Rico! Competencia del mejor saus de Panamá en Mi Pueblito Afroantillano

El domingo 22 de marzo se realizará el Saus Fest & Food en Mi Pueblito Afroantillano, un festival gastronómico y cultural que busca resaltar uno de los platos más representativos de la cocina afro panameña: el Saus.

La actividad que será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y, es impulsada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con la empresa privada, como parte de los esfuerzos para fortalecer la gastronomía como eje del turismo local e internacional de Panamá, promoviendo experiencias culturales que destacan la identidad culinaria del país.

Además, durante el festival se desarrollará una competencia del mejor Saus de Panamá, donde los asistentes podrán degustar las diferentes recetas preparadas por los participantes y votar por su favorita.

El concurso contará además con un jurado invitado, y el ganador recibirá $500.00 en efectivo.

También ofrecerá una variada agenda cultural y gastronómica para toda la familia, entre ellas:

Presentación en vivo de Combos Nacionales con la participación DJ Andy de la Disco Virtual con lo mejor de la salsa y el ritmo X DJ con ritmos afrocaribeños como soca, haitiano, calipso y dancehall

Se realizará una Pasarela de moda afro con los diseñadores Alex Adames y Jean Decort. Para los que deseen, se trandrá un bazar de ropa y accesorios

Para los que buscan otros platillos, venta de comida afro y caribeña como one a one, arroz con coco, pescado, patty, chicheme, raspado, pipa, plantita, bom y helados

Los artesanos especializados en trenzas afro, pelucas y turbantes también estarán presentes.

Para este evento se espera la asistencia de más de 2,000 personas, quienes podrán disfrutar de un ambiente lleno de gastronomía, música, moda y tradición cultural.

El Saus Fest & Food busca posicionarse como una plataforma para promover la gastronomía afro panameña, apoyar a los emprendedores culinarios y continuar proyectando a Panamá como un destino gastronómico y cultural en la región.