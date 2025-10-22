Emilio Estefan recibe premio 'productor del siglo'

El músico cubanoestadounidense Emilio Estefan recibió el premio de "productor del siglo" en la Semana de la Música Latina de Billboard por conseguir la mayor cantidad de canciones en el número 1 de las listas de popular de los últimos 25 años, con 14.



"Increíble, (estoy) muy feliz, cuando empezamos nosotros (hace) 50 años era casi imposible, un sueño, tener nuestra música latina donde está en estos momentos y hemos trabajado tanto y ser reconocidos por la industria y por el Billboard es muy importante", declaró Estefan.



El artista, quien recibió el reconocimiento en el teatro The Fillmore de Miami Beach, ha producido 50 canciones que han entrado en la lista popularidad de 'Billboard's Hot Latin Songs' en lo que va del siglo, de 2000 a 2024, incluyendo 14 en el primer lugar, según la organización.



Entre ellas destacan "Déjame entrar" de Carlos Vives, "Te quise tanto" de Paulina Rubio, además de las que ha hecho con su esposa, Gloria Estefan, como "No me dejes de querer", "Tu fotografía" y "Hotel Nacional".



Ejecutivos de la música atribuyen al cubano de 72 años, quien ha recibido 19 Grammys y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, popularizar las canciones latinas en los mercados angloparlantes.



"Ahora la puerta está abierta de poder hacer cosas grandes, me siento orgulloso de dejar la excelencia a mis hijos y a una comunidad de nuevos productores, nuevos escritores que ahora tenemos", expresó.

