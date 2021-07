En busca de la corona de Señorita Panamá

La Organización Señorita Panamá puso arder las redes, luego de presentar a las 41 aspirantes a la corona y título de este año.

La noche del lunes, la organización fue presentando una a una las candidatas, a través de su cuenta de Instagram, algunas de ellas generaron muchos comentarios.

Publicidad

Entre ellas, Ana Blanco, quien en las últimas semanas ha sido noticia por su historia. Ella es de origen Guna, fue adoptada a tan solo 20 días de nacida y criada en España (en el barrio coruñés de Monelos). Recientemente, Blanco, quien es estudiante de diseño, motivada por la curiosidad vino a conocer su familia guna.

"Llevo toda mi vida en A Coruña y siempre tuve la duda de quién era mi familia biológica. Mis padres adoptivos nunca me ocultaron mis orígenes indígenas, pero fue hace unos meses cuando descubrí quiénes eran mis padres aquí en Panamá", explica Ana al medio “El Español”.

Para algunos usuarios de las redes, la organización busca repetir la empatía del pueblo, así como fue el caso de Rosa Iveth Montezuma Otros, por su parte, mencionaron que solo por su historia fue que ingresó al concurso.

NO DEJES DE LEER: Joseline Pinto: ‘Me cansé y fui por fuera’

"Hay distintos tipos de caras, de colores y de nacionalidades y eso me encantó punto a favor Señorita Panamá" y "No me lo esperaba me sorprendió", “Yo digo que deberían esperar al menos un año para que se preparé y mentalizarse en el papel de miss, además necesita aprender más de su país y cultura”, “No sé porque tenía una leve sospecha”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Señorita Panamá.

Otras de las candidatas que figuran es Brenda Smith, licenciada en periodismo y estudio culturales. Smith es hija de un panameño y madre mexicana, quien el año pasado quedó como primera reina afrodescendiente que conquistó el título de la mujer más bella de la Ciudad de México.

Además, fue segunda finalista del certamen de belleza Mexicana Universal 2020, en donde Andrea Meza fue quien se alzó con la corona, y quien ganó el Miss Universo.

Linda Asprilla (Darién), Ivana Núñez (David), Elena Rodríguez (Herrera), Yariela Barnes (Isla Bastimentos), María Fernanda García (Los Santos), son algunas de las chicas que aspiran a sostener en su cabeza la corona de la belleza nacional.

Son 41 mujeres de los sitios turísticos más representativos del país que compiten por ser la nueva Señorita Panamá, reiteró la Organización del certamen. La gran final será el próximo 25 de septiembre.