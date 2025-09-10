Show - 10/9/25 - 11:44 AM

¿En la dulce espera? ¿Montaje? Circula imagen con su nombre

En redes circula una imagen, sin embargo, muchos especulan que puede ser de alguna mascota.

 

Por: Redacción / Web -

La expresentadora, influencer y modelo Jacky Guzmán tiene las redes sociales movidas, pero esta vez por una imagen que circula en las redes y parece hacer referencia a un embarazo. 

Guzmán, de 36 años, está muy feliz con su familia y no se le ha visto mencionar que esté en la dulce espera de otro retoño.

Muchos afirman que puede ser una lima de uñas, pero otros afirman que es una prueba

Además, tras lo sucedido con Dímelo Flow y la revelación que era el papá de su hijo London, no se ha conocido más detalles de su vida privada. 

“Hoy celebro mi vida rodeada de flores, y no es casualidad. Florecer es parte de este bello proceso y qué bien se siente. La Jacky de ahora no es la misma de antes… y eso me hace sentir tan orgullosa. Estoy en calma. Me siento agradecida. Me regalo salud, nuevos hábitos y amor propio. No busco la perfección, pero sí seguir creciendo, seguir sanando, ser mejor mujer, una madre más presente, una amiga reciproca y buen ser humano. Y sobre todo, he aprendido a agradecer a Dios por sus tiempos, por sus planes y por permitirme mirar al espejo y reconocerme. Dios que razón tenía, porque sí, he cambiado… pero ese cambio me está llevando exactamente a donde quiero estar. HBD #36 JACKELINE!”, dijo la famosa en su último cumpleaños.

Por el momento ella no ha reaccionado a esto. 

