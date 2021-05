Entró al quirófano para no perder su voz

Alejado de las redes ha estado el músico Celsito Quintero, y todo se debe a que se recupera de una cirugía, producto de un golpe de infancia que años más tarde le estaba pasando factura.

Según detalló el cantautor, a los 11 años, aprendiendo a manejar un arma de cacería con su padre, al disparar, la misma tuvo un rebote que le golpeó la nariz. “Recuerdo de momento me dolió mucho, más no parecía de consideración, con el paso del tiempo la nariz fue cambiando de forma y comencé a sentir problemas con la respiración, al cabo de casi 20 años cuando ya me estaba afectando mi trabajo (cantar) fui a un otorrino y nos dimos cuenta que tenía una fractura en el tabique y que se me habían cerrado las vías respiratorias al punto que solo respiraba un 20% de lo que debería respirar”, relató.

Publicidad

NO DEJES DE VER: Garrido se da golpes de pecho por Panamá

La situación estaba afectando su voz, la recomendación médica fue operarse antes de fuese tarde y perdiera su voz. “Sentí mucha tristeza, fue difícil, pero con mucha fe en Dios nos organizamos, cuadramos la cirugía y aquí estoy hace 15 días en recuperación, un poco distante de ustedes y de las redes, pero siendo paciente y confiando en que todo va a mejorar, un abrazo, Dios me los bendiga, me estoy cuidando mucho, primero Dios hay Celsito pa' rato”, aseguró Celsito Quintero, quien en medio de la pandemia aprovechó para regalarle a su público su primer álbum “Contundente”.

PUEDES VER: Joey Montana apadrina a Grupo Sigma y lanzan ‘No hay pedo’