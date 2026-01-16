Show - 16/1/26 - 08:49 AM

¿Envidia? ¿Maldad? Interrumpen el parking de Yen; él le deja todo a Dios

Por ahora parece que todo sigue normal, sin embargo, lo que no se puede negar es que los números en la transmisión superan a varios proyectos extranjeros.

 

Tremendo desbarajuste se formó anoche con la transmisión de "El Parking de Yen Video", tras experimentar una breve caída.

Aunque el problema fue resuelto y la transmisión se reanudó con normalidad, a muchos les pareció demasiado raro y acusaron a la competencia del famoso.

El reality show siguió su emisión, incluso, con la participación del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

Yen Video ha estado en los titulares tras denuncias de "guerra sucia" y presión por parte de otros medios contra su programa.

La implementación de "mano dura" y nuevas reglas tras críticas en redes sociales por el vocabulario de los participantes, ha causado molestias. 

