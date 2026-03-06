Show - 06/3/26 - 12:00 AM

Mirta Rodríguez recuerda a Óscar Poveda, a 11 años de su muerte

Mirta Rodríguez recordó al folclorista Óscar Poveda, su maestro y mentor, a 11 años de muerte, ayer 5 de marzo.

Con un carrete de fotografía de los momentos vividos en Hecho en Panamá, la expresentadora afirmó que aún llora su ausencia física, aunque sabe que desde el cielo le echa una miradita y ve cómo han crecido sus nietos.

“Te extraño muchísimo Óscar, extrañó tu voz, tus abrazos, tus cuentos, tus pregones, pero lo que más extraño es tu sonrisa y alegría, aún lloro tu ausencia física, pero sé que siempre me echas una miradita desde el cielo y vez cómo han crecido tus nietos. Te quiero Óscar, siempre estás en mi corazón y pensamientos, que brille para ti la luz perpetua”, expresó Mirta.

