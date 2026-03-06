Show - 06/3/26 - 12:00 AM

Ver a la Estefi del 2024 le rompe el corazón

La creadora de contenido panameña Estefani Varela compartió un video grabado en 2024, año en el que fue diagnosticada con trastorno bipolar y TDAH, condiciones por las que tuvo que recibir tratamiento médico.

En el clip, que aseguró nunca pensó publicar, Varela se muestra vulnerable mientras cuestionaba su situación emocional, confesando que se sentía atrapada en un “hueco de depresión” e incluso avergonzada de sí misma. Sin embargo, decidió hacerlo público ahora al encontrar en él un mensaje de esperanza para otras personas que atraviesan procesos similares.

“Les muestro este video que es muy privado para mí… realmente no lo hice para postearlo nunca, pero ahora que lo encontré me doy cuenta que tiene un mensaje”, expresó la creadora de contenido.

La panameña también aprovechó para enviar un consejo a quienes inician tratamiento psiquiátrico: hablar con su especialista si sienten que algo no está funcionando, ya que podría haber otros factores involucrados.

Además, destacó el impacto positivo que han tenido los medicamentos en su vida. “Los medicamentos psiquiátricos me cambiaron la vida”, afirmó, señalando que al ver ese video ahora siente tristeza por aquel momento, pero también orgullo por todo lo que ha avanzado.

Hoy, Varela asegura que atraviesa una etapa completamente distinta: “Verme de esa manera me rompe el corazón, pero también me hace ver lo mucho que he avanzado… ahora estoy simplemente feliz y disfrutando mi vida de una manera que nunca lo había podido hacer”.

