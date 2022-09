Erika Ender busca libertad en una relación

La cantautora panameña Erika Ender está muy segura de lo que desea en una relación, para ella la libertad es muy importante.

Y como es costumbre, la cantante volvió a utilizar sus redes sociales para dejar un mensajes a sus seguidores y fanáticos. Y en esta ocasión fue sobre la libertad en una relación, junto a este escrito publicó un video donde muestra momentos especiales junto a su pareja.

Publicidad

“Esa libertad que respeta la individualidad y que, al no tener apegos dañinos, no interfiere en las misiones personales y profesionales. Esa que te deja ser y deja ser. La que solo suma; la que apoya, la que crece y engrandece… La que entre sus más grandes valores tiene a la lealtad. Porque no hace falta estar pegados físicamente todo el tiempo, cuando el corazón está comprometido”, expresó la artista.

Para Ender, quien hace algunas semanas celebró sus 30 años de carrera, no hay que buscar en otro lo que ya existe en tu pareja “Porque nada está totalmente escrito. Porque el respeto existe, aún del otro lado del mundo...”.

Contenido Premium: 0