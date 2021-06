Esposa de Akim revela que el artista tiene un hijo fuera del matrimonio

Doralis de Brown, esposa del artista urbano Akim, no dudó en hacer público que su esposo sí tiene un hijo fuera de su relación matrimonial, esto lo hizo después de ventilar que le habían escrito en redes para hacerle saber de la existencia del pequeño, de dos años, lo que ella afirmaba que era falso.

“Bueno, y les informo porque así como lo hice público, de que mi esposo no tenía un hijo por fuera, voy hacer público también que, oficialmente sí...”, expresó la “Mona”, como le dice Akim, dando el nombre del pequeño y hasta el de la mamá, a la que le dejó claro que no es a ella a quien tiene que bloquear, porque no fue ella la que la embarazó.

En las historias que dejó Doralis en su cuenta de Instagram, manifestó que no por esta infidelidad de Akim lo dejará, pues ella lo perdonó y seguirá su matrimonio “con cachos o sin cachos, pero feliz”, destacó Doralis.

Además comentó que hasta le dijo al “pollo del mes” que llevara al niño a la casa, porque ella lo quiere conocer, ya que el bebé no tiene la culpa de lo que haya o esté pasando. además si quiere al pollo, debe querer a los pollitos, el quinto de ellos.

Según la señora de Brown, ella todavía no está preparada para ser mamá, y recalcó que ella no sabía que el bebé existía y por eso lo tomó como una burla al enterarse y, aunque aceptó que le incomodó al enterarse, y ser la burla, porque hasta su mamá sabía que ella era madrastra y no se lo dijo, pero al final perdonó a su marido. “Queremos conocer al bebé oficialmente, porque él tampoco ve al bebé, la señorita Lesly, ya que te encargaste de que me enterara que tienes un bebé de dos años con mi esposo, trae el bebé a la casa mami, queremos conocerlo, su mamá y yo, porque la mamá de él tampoco sabía que él tenía otro bebé, queremos integrarlo a la familia...”, comentó Doralis en sus historias.