Esposa de Willis dice que la cinta 'Duro de matar' le causó daños

La esposa del actor dio varias entrevistas para hablar de su libro y, en una de ellas, reveló aspectos desconocidos del pasado de Willis.

 

Emma Hemming, esposa del actor Bruce Willis, hizo más revelaciones sobre la salud del actor en un libro en el que cuenta la experiencia de cuidar a una persona que sufre demencia frontotemporal.

En ese contexto, la influencer dio varias entrevistas para hablar de su obra y, en una de ellas, reveló aspectos desconocidos del pasado de Willis.

Heming aseguró que cuando el actor grabó Duro de matar tuvo un accidente que pocos sabían. “Bruce disparó varias veces debajo de una mesa, y no le pidieron que usara ningún tipo de protección auditiva. Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, a todos nos cuesta oír, a medida que envejecemos”, recordó en una entrevista a un medio estadounidense.

Cuando Willis empezó a “desconectarse” cada vez más seguido, ella creyó que todo estaba relacionado con aquella situación. “Eso es lo que pensé que estaba pasando. Quizás estábamos teniendo esa falta de comunicación, que no me escuchaba bien. Pensé que tal vez por eso no nos comunicábamos tanto como antes, por su audición”, reflexionó.

Heming también afirmó que pensó en separarse cuando la considerable distancia de Willis se hacía cada vez más evidente.

“Una de las señales fue notar que su tartamudez estaba regresando y que nuestra relación se sentía muy diferente. Nuestras conversaciones se sentían desconectadas. Me costaba mucho entender qué estaba pasando para poder identificar el problema. Nunca me di cuenta de que este tipo de falta de empatía era un síntoma de demencia“, recalca.

Sus declaraciones acerca de la enfermedad desataron una polémica inesperada en las redes. Recientemente, reveló por primera vez que el actor no vive dentro de la casa principal junto a su familia sino que pasa sus días en otro espacio separado. Esto motivó que se generara un debate difícil de lidiar por el entorno del héroe de Duro de matar.

