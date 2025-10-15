Ex de Akon pide $100 millones por el divorcio y él la jode

Akon, cantante y productor de R&B de renombre internacional, se enfrenta a una grave crisis legal y financiera después de que su esposa solicitara el divorcio tras 29 años de matrimonio.

La noticia ha conmocionado a sus fans, especialmente después de que documentos judiciales revelaran que el cantante, conocido por éxitos como "Smack That" y "Locked Up", supuestamente solo tiene 10 mil dólares en su cuenta bancaria personal.

Fuentes legales cercanas al caso han declarado que Tomeka Thiam exige 100 millones de euros como parte del acuerdo de divorcio, argumentando que ella desempeñó un papel clave en la construcción de su extenso imperio empresarial, que abarca la industria musical, las inversiones inmobiliarias y la iniciativa Akon Lighting Africa.

Esta cuantiosa demanda se produce después de que la situación financiera de Akon fuera analizada minuciosamente durante el proceso de divorcio.

Sin embargo, lo que sorprendió a los funcionarios legales fue el descubrimiento de que las finanzas personales de Akon parecían estar en desorden. A pesar de su fama mundial y su patrimonio neto, reportado en más de 60 millones de dólares, las investigaciones judiciales revelaron que la mayor parte de su patrimonio no está a su nombre, sino al de su madre.

Esto ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el artista haya transferido sus bienes para protegerlos de futuras demandas en el proceso de divorcio en curso.

La revelación financiera ha generado un amplio debate en redes sociales, donde fans y comentaristas se preguntan cómo un músico de la talla de Akon puede tener tan poco dinero a su nombre.

Algunos sospechan que el cantante podría haber protegido estratégicamente sus activos para minimizar el acuerdo, mientras que otros sugieren que podría estar enfrentando serios problemas de liquidez.

Expertos en derecho de familia han señalado que el caso podría complicarse si se confirma que gran parte del patrimonio de Akon no está a su nombre. "Si los bienes no están legalmente bajo su control, el acuerdo de divorcio podría volverse mucho más difícil de gestionar", comentó un abogado especializado en divorcios.

Ni Akon ni sus representantes han comentado públicamente sobre los procedimientos legales en curso en este momento.