Exesposo de Sia exige que lo mantengan y le suelte $250 mil dólares

Daniel Bernand, exesposo de la artista australiana Sia, Daniel Bernad, con quien tuvo a su hijo Somersault, de 1 año y medio, está pidiendo más de 250 mil dólares al mes para mantener su “estilo de vida lujoso y de clase alta”.

Además, también exige 300 mil dólares para honorarios legales y otros 200 mil dólares para cubrir el costo de la contabilidad forense.

Daniel habría solicitado la manuntención conyugal para seguir disfrutando de los privilegios que tenía con Sia, que incluían jets privados, vacaciones, restaurantes exclusivos y trabajadores a tiempo completo, los cuales ascendían a más de 400 dólares mensuales.

En documentos judiciales obtenidos por los medios y presentados en Los Ángeles, Bernad afirmó que se quedó sin ingresos después de dejar de trabajar como oncólogo en su trabajo habitual en 2021 para abrir una clínica de tratamiento con ketamina con Sia.

Bernad y Sia fundaron juntos la empresa Modern Medicine en 2022, pero la cantante alega que dejó de financiarla en marzo. Su exesposo no ha recibido salario desde entonces, a pesar de un supuestamente acordaron continuar trabajando en el negocio hasta julio.

“Nunca tuvimos que controlar nuestros gastos de manutención. Solicito que el tribunal ordene a Sia pagarme una pensión alimenticia temporal por la suma de $250,856 al mes”, agrega.

También explicó que “necesitará completar varios años de capacitación y aprobar varios exámenes rigurosos antes de poder renovar mi certificación y volver a ejercer la oncología radioterápica”.