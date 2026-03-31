FAE Panamá 2026 se reinventa: menos días, pero misma calidad escénica

La Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales anunció una reestructuración del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá) en su edición número 15, que se celebrará del 16 al 20 de abril, en una versión más compacta, pero manteniendo su esencia artística.

El evento, considerado el más importante del teatro y la danza en el país, pasará de una semana completa a cinco días de programación, con funciones en escenarios clave como el Teatro Nacional, el Ateneo de CDS y los teatros de la Ciudad de las Artes.

Ajustes obligados por razones económicas

La organización explicó que esta decisión responde a la falta de apoyo suficiente por parte de patrocinadores públicos y privados, lo que obligó a reducir el alcance del festival. Entre los cambios más significativos están:

- Cancelación de presentaciones de compañías de Brasil, Colombia y Estados Unidos.

- Reducción en el número de funciones y salas.

- Un formato más concentrado para optimizar recursos.

A pesar de estos recortes, el festival contará con artistas y propuestas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia y Panamá, garantizando un nivel artístico de primer nivel.

22 años de historia que buscan mantenerse

El FAE celebra este año 22 años desde su creación y 15 ediciones, consolidándose como una plataforma cultural de gran reconocimiento tanto dentro como fuera de Panamá. Para esta edición, el equipo organizador intensificará esfuerzos para asegurar financiamiento y fortalecer futuras versiones del festival.

Uno de los puntos más importantes es que el festival no afectará sus programas gratuitos, especialmente: Laboratorio Formativo FAE, FAE al Aire Libre, FAE llega a las Escuelas del Barrio. Este último llevará funciones a comunidades como Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo y Calidonia, e incluso llegará por primera vez a Colón, ampliando su impacto social.