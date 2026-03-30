Antonio Banderas: Semana Santa es solidaridad, no lujos ni aparentar ser buenos

Antonio Banderas ha insistido este lunes en la necesidad de «dotar a la Semana Santa de un aspecto social y solidario» que considera «fundamental para entender en el siglo XXI» esta celebración y para que, en las procesiones, «la gente vea más allá de los terciopelos y los bordados».

Banderas, que preside la Fundación Lágrimas y Favores, ha asistido a la presentación de un estudio del impacto económico de la Semana Santa de Málaga de 2025 elaborado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga (UMA) y dicha Fundación.

Ha recordado la labor de su Fundación con colectivos como Cudeca, que ofrece cuidados paliativos a enfermos de cáncer; la Fundación Corinto, que cuenta con un economato al que acuden unas 2.000 familias, o Cáritas Parroquial.

A ello se suma «eventualmente» la atención cada año a otras necesidades, como la provisión de material a hospitales durante la pandemia de covid, según Banderas, que cree que la «persistencia» es «uno de los mayores valores» de la Fundación, que busca «los fondos necesarios para que esto siga funcionando».

Conexión de tren

El actor ha resaltado que el trabajo con la UMA «ha sido muy bonito desde el principio», porque la institución académica «inmediatamente» les agarró de la mano y ha sentido la «satisfacción» de encontrarse, cuando vivía en Londres, a alumnos de la UMA que habían estudiado su posgrado en EEUU o Canadá gracias a su Fundación.

El estudio calcula un impacto total de la Semana Santa de Málaga en 2025 de 320,52 millones de euros, lo que supone una bajada del 19,8 por ciento respecto a la de 2023, algo que los autores achacan al «boom» turístico tras la salida de la pandemia y después de dos años sin desfiles por ese motivo.

Además, en 2025 las previsiones meteorológicas antes de la Semana Santa «eran muy negativas», según el director de la Cátedra de Estudios Cofrades, Benjamín del Alcázar, que ha cifrado en 2.975 los empleos generados con dicho impacto.

Entre los visitantes no residentes, el 61,8 por ciento son del mercado nacional, y dentro de este el 77 por ciento son de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, solo el 5 por ciento, por lo que Del Alcázar cree que no será importante la afectación este año por los problemas en la conexión de tren.

Reino Unido, Francia y Alemania

De los visitantes internacionales, destacan mercados como el Reino Unido, Francia y Alemania, aunque también empiezan a despuntar otros como Italia y Portugal.

En términos de gasto, el estudio estima un desembolso medio por visita de 53,08 euros entre los residentes y de 372,50 euros entre los visitantes no residentes.

Los residentes otorgan a la Semana Santa 8,4 puntos sobre 10 y los no residentes, de 8,3, con aspectos bien valorados como la seguridad, la oferta hostelera y la información y señalización del evento y otros aspectos a mejorar como la accesibilidad y el recorrido oficial de las procesiones. EFE