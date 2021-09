Fans critican tatuaje a El Tachi y le piden que sea más humilde

Comentarios no tan positivos ha recibido El Tachi, esto luego que revelará que se había hecho un tatuaje en pecho, en el que se podía ver la imagen de un tigre, junto a un diseño bastante llamativo.

LEE TAMBIÉN: Tatiana denuncia que Yemil volvió a lastimarla; amigos piden intervención del MP

Publicidad

Al parecer, los seguidores del artista les llamó la atención y el diseño bien hecho, pero no les agradó la actitud que mostró para darlo a conocer.

"Me agrada lo que le está pasando, pero no veo un cambio de actitud en sus actos, espero que Sech lo ayude", "Aún lo noto con un actitud de desafiar las cosas, espero se concentre en la música", "Dicen que iba para el exterior, debería vender una imagen de artista no de otra cosa", "Es su vida, pero debe verse más como cantante", "Todos tienen derecho a una segunda oportunidad, pero cambia ese estilo pelao', no todo es cizaña", destacaron algunos seguidores.

Por otro lado, hubo personas que lo defendieron y afirmaron que la gente debe centrarse en otras cosas en vez de estar criticando su nuevo estilo.

El Tachi fue noticia esta semana por el permiso que solicitó para irse al exterior, sin embargo, en una audiencia se le negó el permiso y le mencionaron que debía seguir bajo vigilancia, además, debe continuar con su trabajo administrativo.

Eustacio Fidel Guerra, nombre de pila del famoso, sigue con sus proyectos musicales, pero por esto último debe hacerlo más lento, pues por el momento no tiene permiso para realizar presentaciones.