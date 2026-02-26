Show - 26/2/26 - 11:24 AM

Fulvia aclara que no la dejó el tren del amor y todo era relajo con la mamá

Ella asegura que al ser republicado en otras cuentas de Instagram, muchos interpretaron el mensaje de otra manera, generando comentarios y especulaciones.

 

Por: Redacción / Web -

La presentadora Fulvia González, que se hizo muy conocida meses atrás por una supuesta relación con un tipiquero, tuvo que salir a aclarar otro lío, pero esta vez por que su madre se preocupó porque no tenía ningún macho a su lado. 

Entre risas, bromearon con que “el tren del amor” podría estar dejándola. En el video ella comenta que todavía no ha llegado el hombre que la enamore, todo en tono ligero y divertido.

Ella asegura que al ser republicado en otras cuentas de Instagram, muchos interpretaron el mensaje de otra manera, generando comentarios y especulaciones que no iban con la intención original. 

Fulvia decidió salir a aclarar que se trataba de una conversación en broma con su mamá y no de un drama sentimental, dejando explícito que todo fue parte del humor de siempre.

