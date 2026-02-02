Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

Lewis Hamilton ha vuelto ser tema de conversación y esta vez por su nueva "enamorada", que vendría siendo una de las Kardashians.

Y es que de acuerdo con información del medio The Sun, la modelo, actriz y empresaria Kim Kardashian, y el heptacampeón de la Fórmula 1 han sido vistos juntos recientemente.

Esto se da después de una semana exitosa para Hamilton con Ferrari en los test de Barcelona.

Se especula que este presunto romance mantendría al pito inglés inspirado detrás del volante. A pesar de la supuesta intimidad, ni Kardashian ni Hamilton compartieron ninguna foto o actualización en las redes sociales, y su silencio destacó, especialmente dado que Kim suele ser muy activa en Internet.

The Sun indica que Hamilton y Kardashian compartieron un discreto fin de semana en Inglaterra, lo que ha levantado las sospechas de los aficionados. La visita incluyó tiempo de spa, cenas privadas y seguridad adicional.

Al parecer, Kim, de 45 años, habría volado desde Los Ángeles en su jet privado de 100 millones de libras, llegando con un extenso equipaje y seguridad personal. Lewis, de 41 años, le siguió más tarde en helicóptero desde Londres.

Fuentes aseguran que la pareja tuvo acceso exclusivo a varias instalaciones del hotel, lo que les permitió permanecer en su mayor parte fuera de la vista.