Show - 02/2/26 - 03:12 PM

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

Al parecer, Kim, de 45 años, habría volado desde Los Ángeles en su jet privado de 100 millones de libras, llegando con un extenso equipaje y seguridad personal.

 

Por: Redacción / Web -

Lewis Hamilton ha vuelto ser tema de conversación y esta vez por su nueva "enamorada", que vendría siendo una de las Kardashians

Y es que de acuerdo con información del medio The Sun, la modelo, actriz y empresaria Kim Kardashian, y el heptacampeón de la Fórmula 1 han sido vistos juntos recientemente.

Esto se da después de una semana exitosa para Hamilton con Ferrari en los test de Barcelona. 

Se especula que este presunto romance mantendría al pito inglés inspirado detrás del volante. A pesar de la supuesta intimidad, ni Kardashian ni Hamilton compartieron ninguna foto o actualización en las redes sociales, y su silencio destacó, especialmente dado que Kim suele ser muy activa en Internet.

The Sun indica que Hamilton y Kardashian compartieron un discreto fin de semana en Inglaterra, lo que ha levantado las sospechas de los aficionados. La visita incluyó tiempo de spa, cenas privadas y seguridad adicional.

Al parecer, Kim, de 45 años, habría volado desde Los Ángeles en su jet privado de 100 millones de libras, llegando con un extenso equipaje y seguridad personal. Lewis, de 41 años, le siguió más tarde en helicóptero desde Londres.

Te puede interesar

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

 Febrero 02, 2026
¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

 Febrero 02, 2026
Jenni Rodas calienta las redes: "Se las comió y las botó"

Jenni Rodas calienta las redes: "Se las comió y las botó"

 Febrero 02, 2026
El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

 Febrero 02, 2026
¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

 Febrero 02, 2026

Fuentes aseguran que la pareja tuvo acceso exclusivo a varias instalaciones del hotel, lo que les permitió permanecer en su mayor parte fuera de la vista.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí