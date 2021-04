Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, dice que su abuelo abusó de ella

Frida Sofía, hija de la reconocida cantante Alejandra Guzmán, no pudo contener las lágrimas al contar que su abuelo, el legendario Enrique Guzmán, abusó de ella cuando apenas tenía cinco años de edad, además, relató con detalle los manoseos y abusos que sufrió cuando era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", dijo

“Me manoseó desde los 5 años, lo odio, y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedó así de ‘andale cab%&*, ¿y si el mundo supiera?’… es un delito”, dijo la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Frida Sofía que mantuvo silencio, sólo asintió con un gesto de aceptación moviendo la cabeza ante las preguntas de Infante quien hacía afirmaciones como: "¿Se lo dijiste a alguien? ¿Es la primera vez que lo dices? ¿Lo odias? Es una bajeza eso... ¿Te decía que no le dijeras a nadie o no te decía nada?".

“Es un asqueroso de todo, que cuando estás tan chiquita y te dicen que ‘esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, entonces se vuelve algo normal, y… ¡qué asco!, pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te está tocando tus partes íntimas, entonces fue como… por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma? o ¿qué onda?’, pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá”.

Cuando se le preguntó Infante si esos "novios" de su mamá también la tocaban, Frida respondió que "algunos, no todos".

Esta es la entrevista completa de Frida Sofía a De Primera Mano: