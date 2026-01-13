Gobierno apoya investigar las denuncias contra Julio Iglesias por abusos

El Gobierno ha apoyado llegar «hasta el final» en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de presunto acoso y agresión sexual y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad».



«No vamos a mirar hacia otro lado», ha dicho la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que hoy publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.



La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado en la red social X que «ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema» y ha confiado en que «se investigue y se llegue hasta el final».

«Cuando no hay consentimiento, hay agresión»

«Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión», ha incidido Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno ha señalado que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.



Saiz ha señalado el compromiso «contundente, firme y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres».



«Que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad. No vamos a mirar hacia otro lado», ha insistido tras no aclarar si el Gobierno retirará la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010 de parte del Gobierno.



Por su parte, Redondo ha añadido que «se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante» y ha agradecido a las mujeres que alzan la voz contra estas actitudes.

«Es un problema estructural y necesitamos levantar el miedo», ha recalcado.