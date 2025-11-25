Show - 25/11/25 - 09:38 AM

¿Guat? Presi de México niega haber comprado el Miss Universo, pero patina

La presidenta acusó que es parte de la “desesperación” de la oposición, que como el tema de Miss Universo, también recurre a modificar fotos originales para hacer montajes y causar controversias.

 

Por: Redacción / Web -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los cuestionamientos contra la nueva Miss Universo Fátima Bosch, sin embargo, su respuesta sin pausas dejó muchas dudas. 

Ante las críticas en redes hacia Fátima, ganadora de Miss Universo, por las relaciones políticas de su familia, y que la acusan de hacer fraude para ganar el certámen, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es completamente falso el señalamiento de que su gobierno compró la competencia como “distractor”.

Aunque hasta este punto nada es anormal, la manera en que dijo "evidentemente no es falso" que el Gobierno de México compró el concurso. Lo malo fue que lo dijo de una forma que es todo lo contrario a lo que quiso expresar. 

A pesar de eso, la mandataria calificó de “ridículo” este señalamiento y subrayó que Fátima Bosch es un ejemplo por su valentía, y llamó a no hacer caso de estos temas.

También reiteró su felicitación a la nueva Miss Universo, porque reiteró que más allá de las críticas, tiene mérito en haber obtenido la corona y en haber levantado la voz cuando trataron de minimizarla.

La presidenta acusó que es parte de la “desesperación” de la oposición, que como el tema de Miss Universo, también recurre a modificar fotos originales para hacer montajes y causar controversias.

Te puede interesar

¿Guat? Presi de México niega haber comprado el Miss Universo, pero patina

¿Guat? Presi de México niega haber comprado el Miss Universo, pero patina

 Noviembre 25, 2025
Bajan al "Puma" Rodríguez de un avión tras enfrascarse con la tripulación

Bajan al "Puma" Rodríguez de un avión tras enfrascarse con la tripulación

 Noviembre 25, 2025
Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

 Noviembre 24, 2025
Juez en Bolivia le da calle a Eddy Lover; empresaria exige sus $15 mil

Juez en Bolivia le da calle a Eddy Lover; empresaria exige sus $15 mil

 Noviembre 24, 2025
Srta. Panamá apoya a Miss Universe y a Raúl Rochas tras escándalo de México

Srta. Panamá apoya a Miss Universe y a Raúl Rochas tras escándalo de México

 Noviembre 24, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito