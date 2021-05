Siguen los compromisos y bodas tocando a la puerta de algunos famosos del patio, el fin de semana fueron Delany Precilla y Paul McDonald los que se comprometieron, tras cinco años de relación y dos hijos; ahora es el turno de Marcos Oses, expresentador de “Calle 7”, quien anunció que unió su vida en sagrado matrimonio con su pareja Guadalupe Gómez, quien es microbióloga.

La noticia la dio a conocer ayer, a través de su cuenta de Instagram, donde algunos famosos y seguidores les dieron sus buenos deseos.

“Tomar la decisión de aventurarnos, agarrar nuestras cositas y salir a recorrer lugares inexplorados, me ha cambiado la manera de ver las cosas abriéndome a un mundo y una línea de pensamiento que no habitaba en mí. No importa si el destino es un simple trillo o Death Valley; ¡si vamos a Venao o a Santa Mónica! Simplemente cambiaste de manera increíble mi forma conformista de vivir”, expresó el famoso.

Destacó las cualidades de Gómez, quien dijo era su mejor complemento.

“Por esto y los VALORES que me aportas, estoy convencido de que eres la mejor compañera para ir juntos de la mano a través del viaje más importante, el viaje de la vida. Me complementas, me haces mejor persona y, sobre todo, le aportas vida a mi vida… te amo @ggm14 Hasta que la muerte nos separe”, expresó Oses.