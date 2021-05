Trabaja en nuevos proyectos tras recuperarse del COVID-19

Trabajando en nuevos proyectos musicales está el artista del género urbano Miguel Ángel, así lo dio a conocer tras responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram.

Según Miguel Ángel, está en Houston, Estados Unidos, trabajando en varios proyectos, por lo que espera pronto estrenas nuevos videos, además de los videos de las canciones que fueron éxitos en su carrera.

Publicidad

Afirmó que además de los proyecto que hace en el exterior, acá en Panamá también tiene algunos trabajos musicales, entre ellos uno que grabó con Predikador.

Hace unos días el intérprete de “Amiga”, reveló que pasó por el COVID-19, y producto de ello bajó unas cuantas libras, por lo que sus seguidores le preguntaron cómo va su salud, por lo que detalló que todavía no está al 100% recuperado, está tomando medicamentos para expandir los pulmones porque fue lo primero que atacó el COVID-19. “Gracias a Dios mejorando, para como estaba antes, me siento bien... solamente un poquito de dolor de espalda, pero dicen que es parte del proceso”, aseguró Miguel Ángel, quien añadió que por el momento no se puede vacunar porque es alérgico, así que esperará un tiempo para ver cuál vacuna es más efectiva.

NO DEJES DE LEER: Asegura que fue nombrada en la asamblea antes de que su papá fuese diputado

Tras salir del virus, Miguel Ángel agradeció a todos los que lo mantuvieron en sus oraciones, y a Dios por dale una nueva oportunidad de vida.

El cantante urbano no dudó en reiterarle a sus seguidores que se cuiden y se protejan del virus utilizando sus mascarillas, además les dejó un adelanto de lo que será su próxima melodía.