Las declaraciones del papa Francisco del hecho de que algunas personas prefieren no tener hijos o tener uno, y que ahora desean tener perros y gatos, ha causado en las redes sociales una controversia.

Motivo por el cual algunos famosos del patio, que tienen mascotas, dieran sus puntos de vistas tras las palabras dichas por el pontífice.

"Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, señala el discurso polémico del papa Francisco en su primera audiencia general del año.

La actriz, Elizabeth Jipson, conocida como La Novelera, dijo: “En verdad qué le pasa a ese señor. Humanidad quita los sacerdotes que violan a los niños, la mafia del Vaticano, ellos queriéndose meter en la vida de los demás. Cada quien creía a un cuervo si le da la gana y después que le saquen los ojos, pero fue decisión de cada quien”.

Añadió: “No soporto que la iglesia se meta donde no le incumbe, sabe cuánto cuesta tener un hijo y darle todo”.

“Oye pero él va a pagar la matrícula de los pela’os o va a mandar los $20 para colaborar con el busito”, dijo el cantante Robinho.

En tanto, Caio Mena dijo: “Hay que pasarle al papa una lista de gastos que requiere un hijo a ver cuántos nos aporta. Y ahí lo pienso”.