Hermana del fallecido Chamaco le dedica título

María Arrocha, hermana del fallecido cantante urbano Chamaco culminó con éxito su Maestría en Sistema Penal Acusatorio, logro que dedicó de manera especial al artista.

A través de una publicación en Instagram, María mostró el título universitario acompañado de palabras cargadas de agradecimiento a Dios, reflejando un proceso lleno de sacrificios, dudas externas y retos personales.

En su mensaje, dejó claro que este triunfo representa mucho más que un grado académico: es la prueba de que la perseverancia, la fe y el apoyo familiar pueden más que cualquier pronóstico negativo.

En la dedicatoria directa a su hermano Chamaco, expresó que siente su presencia y orgullo desde la eternidad, asegurando que este logro también le pertenece a él. Las palabras estuvieron acompañadas de referencias a las lágrimas, la fortaleza emocional y el vínculo inquebrantable que los une, incluso más allá de la vida.

“Este título te lo dedico a ti hermanito que con lágrimas en los ojos y un fuerte abrazo a la distancia de que orgulloso estás que tu hermanita lo logró, te amaré hasta la eternidad Beby”, expresó María.