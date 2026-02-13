Show - 13/2/26 - 05:20 PM

Anais Solis y pastor Moisés Muñoz confirman su tercer embarazo

La pareja de esposos compartió con sus seguidores su alegría de la dulce espera.

 

La familia crece y la noticia ya causa revuelo entre sus seguidores.  Anais Solís y su esposo, el pastor Moisés Muñoz, anunciaron que están a la espera de su tercer hijo, compartiendo la feliz novedad a través de sus redes sociales con una sesión de fotos familiar.

En las imágenes publicadas, los dos hijos de la pareja sostienen un cartel estilo “extra, extra” donde revelan que la familia sigue creciendo y que el nuevo integrante llegaría entre julio y agosto de 2026. El mensaje estuvo acompañado de palabras de agradecimiento y fe, destacando que “Dios ha sido bueno”, junto a una cita bíblica.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones, felicitaciones y mensajes de cariño de seguidores y amigos, quienes celebraron la nueva etapa que vive la familia Muñoz Solís. 

Con este anuncio, la pareja suma un nuevo capítulo a su historia familiar, mientras sus seguidores ya esperan más detalles del embarazo y desean que Dios le manda la princesa.

