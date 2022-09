Interpondrá una demanda a la madre de su hijo

El Mister International Panamá 2016 y exparticipante de Calle 7, Husam Ahmad recurrió a sus redes sociales para dejar claro que no es mal padre, hace poco se enteró de que tiene un hijo de un año.

Con una fotografía cargando al bebé, el también exreportero de Tu Mañana detalló que la madre del pequeño le ocultó su embarazo y prefirió “metérselo” a otro hombre para sacarle plata, pero una vez este comprobó, mediante una prueba de ADN, que el niño no era de él, entonces la madre del menor lo llama para que se hiciera cargo, pero con sus condiciones.

“Para los que no conocen la historia él es Matías, mi hijo biológico. Me enteré que era su papá oficialmente después de sus nueve meses, ya que la mamá estando embarazada sabía desde el principio que era mi hijo, pero prefirió metérselo a un cantante e instagramer famoso de Medellín para quitarle dinero que ella quería, luego de que este cantante se da cuenta que no es su hijo por una prueba de paternidad, me llama para que ,e hiciera cargo de él, pero colocándome las condiciones que a ella le da la gana...”, expresó Husam, quien reside en Colombia.

El panameño, que además trabaja como DJ en el hermano país, aseguró que en el día del cumpleaños de su hijo no pasó con él, y no lo volverá a ver hasta que coloque una demanda ante las autoridades de bienestar familiar, ya que mal padre no es y quiere estar junto a su primogénito.

