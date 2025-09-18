Isabella demanda a Beéle por la filtración de video íntimo

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera demandó a su expareja, el cantante colombiano Beéle por supuestamente filtrar el video íntimo.

Ella asegura en la demanda que Beéle publicó el video intencionalmente en línea o que lo compartió con alguien más que lo hizo público.

“Solo dos personas tenían los videos, y Ladera ya los había borrado hace casi un año y medio. La única otra persona que según Ladera tenía los videos, Beéle, dejó claras sus intenciones cuando se negó a eliminarlos tras la solicitud de Ladera de que lo hiciera”, escribieron los abogados de Ladera.

En documentos obtenidos por los medios se detalla que, la influencer venezolana está demandando al intéprete de “Si te pillara” por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

También argumenta que sufrió “vergüenza, humillación y angustia mental como resultado de la divulgación pública de sus asuntos y actividades privadas”. Pide una indemnización que “supera con creces” el umbral mínimo de $50 mil.

Isabella afirma en la demanda que sintió “una sensación de seguridad y comodidad al creer que había encontrado a alguien que realmente podría ser el proverbial ‘amor de su vida’”.

Ladera agrega que fue Beéle, quien pidió grabar sus encuentros sexuales. Según la modelo, que “nunca pensó que estos videos serían compartidos con alguien, y mucho menos publicados para el mundo, como finalmente ocurrió”.

Relata que ella eliminó todo el material que tenía en su poder y le pidió a Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del cantante, que hiciera lo mismo, pero él se negó a hacerlo.

Ladera dice que el tema del video sexual surgió por primera vez en junio, cuando dos personas identificadas como Melany Fernández y Osvaldo Villalobos se acercaron a ella con capturas de pantalla de una de las grabaciones de la pareja.

Al parecer, ellos le dijeron a Ladera que les habían compartido las capturas de pantalla y le advirtieron de que pronto se publicaría el video completo.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”, citaba el texto.

Además, se presentó una solicitud para preservar la evidencia a través de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos.