Jenni Rodas calienta las redes: "Se las comió y las botó"

Su forma de pensar ha causado ronchas en un grupo, burlas en otros y un tercer espacio para aquellas que la apoyan y no ven nada malo.

 

Por: Redacción

Jenni Rodas, activó a sus haters en redes tras demostrar que es segura de sí misma con el mensaje “ellas me odian por ser su esposa, pero no lo odian a él que fue el que las usó, se las comió y las botó”.

La pareja del artista del patio reaccionó a las críticas lanzando fuertes comentarios sobre la doble moral, la fidelidad y las críticas que, según ella, vienen de mujeres que, supuestamente, nunca han perdonado una infidelidad. 

Además, dejó claro que para ella pesan más la estabilidad, el buen trato y el rol como padre, minimizando por completo el tema de la fidelidad.

