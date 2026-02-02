Show - 02/2/26 - 12:03 PM

¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

La canción mezcla el ritmo típico panameño (acordeón y cumbia) con la energía del dancehall y el reggae de Principal.

 

Por: Redacción / Web -

Samy y Sandra Sandoval junto a Principal han lanzado para este Carnaval 2026 el remix oficial de la canción "Problema Resuelto"

Esta colaboración une a los "Patrones de la Cumbia" con el "Rey del Dancehall" en una fusión que busca dominar las tarimas y los culecos de todo Panamá. El video oficial de este remix fue estrenado el 1 de febrero de 2026 a través del canal de YouTube de Principal. 

Aunque este remix con Principal es una de sus apuestas fuertes, los Sandoval también están promocionando otro tema exclusivo para esta temporada titulado "Ella tiene un Sugar", estrenado a mediados de enero de 2026.

La colaboración ha sido descrita como un movimiento estratégico para sacudir la industria musical panameña al inicio del año.

