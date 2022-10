¿Jhonathan Chávez se rayó y le lanza advertencia a Dania y Panito?

El tipiquero Jhonathan Chávez se desahogó en sus redes sociales, esto luego que se formara una fuerte tiradera e indirectas en su contra y también con su amigo del alma Alejandro Torres, al punto que según especulaciones no confirmadas, los que están detrás de esto sería del grupo de Ulpiano Vergara, precisamente Dania María y Panito.

Para los que no saben el contexto, Jhonathan Chávez y Alejandro Torres son grandes amigos y siempre se dan la mano por todo, sin embargo, en las últimas semanas aseguran han recibido ataques por personas que les tienen algo de envidia.

El tipiquero se hartó de la situación y decidió hacer un Live asegurando que todo tiene un límite, porque nadie sabe todo lo que ha trabajado para llegar hasta donde está, porque ha tratado de trabajar con muchos exponentes de renombre en la música típica panameña, uniones que se dieron y otras que no, y porque sabe que al final la unión hace a la fuerza y no lo contrario.

"Cuando se meten con los míos o con mi familia yo, por muy artista que sea yo voy a reaccionar, porque de una vez dicen que por qué los artistas se ponen en eso. Quiero dejar claro que no soy el propulsor del problema. Quiero mandar una advertencia a las personas de una agrupación, bueno, no a las personas de una agrupación, a las que manejan la agrupación que ahorita tienen problemas, bueno no, tienen como un celo, dolor, no sé cómo llamarlo con la agrupación de Alejandro Torres y la mía", indicó.

Al parecer los que lo están criticando están detrás de una cuenta de Tik Tok en la que al parecer, publican cosas negativas sobre su conjunto, los integrantes, canciones que sacan y hasta Alejandro Torres se ha llevado sus críticas.

"Y eso los delata solitos, pero yo les quiero mandar una advertencia: la próxima vez que yo compruebe que hay cosas contra nosotros de parte de ellos, yo voy a abrir mi boca, porque yo sí no tengo acuerdo firmado como sus exvocalistas de la agrupación para que no hablaran todo lo que pasaba adentro de su empresa. Todo eso que pudo ser causal de demanda, yo sí puedo hablar", prosiguió.

Dentro de la trifulca asegura que tiene evidencia de todo lo que pasa y notas de voz para demostrar que lo que hacen es desleal. "Desde ahí, sin tener nada que ver ni haber hecho nada en contra, quedé metido en un problema simplemente por eso, quedé embarrado en un problema que no me correspondía", contó.

Sin embargo, sus últimas frases han retumbado mucho: "Ese señor es una gran persona, tiene una gran trayectoria, tiene respeto de sus colegas y nos da tristeza ver cómo un par de personas han arruinado la trayectoria de ese gran artista, música, persona que todo el mundo quiere, porque sabemos la gran persona que es. El problema es la gente que está detrás de él", algo que muchos interpretan supuestamente a Ulpiano.

Para rematar el video concluye cuando dice lo siguiente: "La próxima vez que se metan conmigo yo voy a abrir mi boca, así que a mí y a mi agrupación los dejan tranquilos o yo voy a abrir mi boca. No me meto ni con ustedes, hay varios colegas se acuerdan cuando los despreciaban y me han contado historias de cómo los despreciaban porque estaban pegados. Cómo despreciaban a Nenito y a Alfredo..", sentenció.

Respecto al grupo de Ulpiano Vergara han preferido no decir nada hasta el momento. Este último sigue en el ojo de la tormenta tras la renuncia y peleas con exintegrantes que lo acusan de supuestos malos tratos.