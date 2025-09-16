Joao lanzó la peña sin decir nombre y varios se rascan la chonta

El conocido Joao Centella mandó un mensaje directo a ese tipo de personas que son pura imagen en las redes, pero en la vida real no tienen ese estilo de vida tan bonito.

"En la calle hay tantas personas que de tanto hablar quedan como unos CHARLATANES y viviendo en un mundo de puras mentiras", inició diciendo.

Agrega: "Quieren vivir una vida de apariencias y no les da para ESO, tan fácil que es vivir con lo que puedes NO con lo que no tienes".

En este punto cuestionó la competencia en redes sociales para aparentar y que los demás vean lo que tienen.

"Dejemos de pensar que porque vive en tal lugar o tiene tal carro "ESTÁ BIEN" lo que no saben es que viven una. Tan fácil que es ser una persona SENCILLA y HUMILDE que las bendiciones llegan solas", puntualizó.

Aunque no dijo nombres, seguidores han dicho que se trata de algunos en redes sociales.

Recientemente se reavivó la tiradera entre Joao y el fultbolista Fidel Escobar, esto por un reclamo de Centella de un dinero que al parecer, le debe desde hace rato.

Escobar fue tendencia por un auto que le regaló a su actual pareja tica y sus conflictos con su expareja panameña.