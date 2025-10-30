Show - 30/10/25 - 10:18 AM
¿Jorge Gómez se tatuó el nombre de su amor? Él anda bien feliz
En redes le han dicho muchas cositas sobre hacer esto y esperan que esta relación le dure mucho.
El tipiquero Jorge Gómez, mejor conocido como "Balbinín", llamó la atención tras presentar a su pareja en las redes sociales.
Aunque normalmente se suben fotos y otro tipo de cositas, para mostrar a la patrona de su corazón, el famoso decidió ir más allá.
Según un video que circula, decidió tatuarse el nombre de esa chica en su antebrazo izquierdo. "Irene" se podía leer y posterior a eso le dio un beso a su dama.
En redes le han dicho que eso no se hace y esperan que esta relación le dure mucho.