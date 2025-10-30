¿Jorge Gómez se tatuó el nombre de su amor? Él anda bien feliz

El tipiquero Jorge Gómez, mejor conocido como "Balbinín", llamó la atención tras presentar a su pareja en las redes sociales.

Aunque normalmente se suben fotos y otro tipo de cositas, para mostrar a la patrona de su corazón, el famoso decidió ir más allá.

Según un video que circula, decidió tatuarse el nombre de esa chica en su antebrazo izquierdo. "Irene" se podía leer y posterior a eso le dio un beso a su dama.

En redes le han dicho que eso no se hace y esperan que esta relación le dure mucho.