¡Juegos, secretos, demencia y más! Parking de Yen Video prende las redes

Arrancó oficialmente ‘El Parking de Yen Video’, el reality que ya está sacudiendo las redes sociales en Panamá por la convivencia de 11 creadores de contenido durante 30 días.

El show no había tenía más de 24 horas y ya tenía un lío, esto por la ausencia de Karina Linnette, quien en octubre del año pasado, cuando se lanzó el proyecto, era la presentadora del reality show junto a Yen Video.

Aunque Yen aclaró que la figura de Show TVN no participará “por temas de trabajo”, otros creen que hubo jalón de orejas, esto último por especulaciones de sus propios seguidores.

‘La Tía del Pueblo’, Barceló, Kathy Car Fashion, Yedgar Carolina, María del Pilar, Musulini, La Lady, el dúo humorístico Yiyi y David, Wisxopro y ‘El Pulgas’, son los que ya están causando relajos en ese parking.

Yedgar, Barceló y María del Pilar se han robado la atención del reality con sus interacciones. Una vez dentro, la tensión ha escalado, especialmente tras la designación de Yedgar como el participante más votado del primer día, lo que le otorgó el derecho de usar la "suite".

Otro tema es la polémica inclusión de un participante que públicamente se identifica como simpatizante de la Santa Muerte. Este hecho provocó reacciones divididas entre la audiencia y debates sobre el tipo de contenido y perfiles que el show busca promover.

Además, a menos de 48 horas se reportó que ya se han vivido escenas de llanto y colapsos emocionales entre los integrantes, lo que confirma la intención del show de generar contenido sin libreto y de alta intensidad emocional.