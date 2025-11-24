Juez en Bolivia le da calle a Eddy Lover; empresaria exige sus $15 mil

Un juez de garantías del Sistema Judicial de Bolivia le dio calle al cantante panameño Eddy Lover, tras ser detenido y quedar bajo custodia policial.

El artista era investigado por los presuntos delitos de extorsión, amenazas, estafa y por incumplimiento contractual durante su gira en Bolivia.

Eddy fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, justo después de concluir su presentación en el concierto titulado “Old School Romantic Flow”.

Su captura se llevó a cabo tras una denuncia presentada por la productora ShowYan.bo, que había contratado a Eddy Lover para una serie de presentaciones en el país.

Dicha productora sostiene que Eddy Lover no se presentó al concierto programado en Santa Cruz, que presumiblemente tuvo lugar el 20 de noviembre, lo que generó pérdidas logísticas y económicas significativas.

El cantante habría solicitado pagos adicionales para continuar con la agenda de presentaciones, que incluía eventos en Cochabamba el 21 de noviembre y en La Paz el 22 de noviembre.

Dentro de las acusaciones hay una versión aparte que circula y es que al parecer, la organización del evento vendió más boletos, no se le dijo al artista y pretendían que hiciera un show para más personas, pero con el mismo precio inicial, algo que fue tomado muy mal por el famoso.

La empresaria denunció en la entrada de los juzgados que el famoso no debieron dejarlo salir y aduce que tiene que entregar el dinero que le pagaron.